Амстердам, 6 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Главным тренером сборной Нидерландов по футболу будет назначен Рональд Куман. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

Отмечается, что Куман возглавит команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Контракт 59-летнего тренера со сборной Нидерландов будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, Куман руководил сборной Нидерландов с 2018 по 2020 год, после чего перешёл в «Барселону», с которой работал до октября 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний главный тренер сборной Нидерландов 70-летний Луи ван Гал рассказал, что борется с онкологическим заболеванием.