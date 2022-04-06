Москва, , 13:07 — REGNUM Министерство финансов РФ впервые исполнило обязательства в рублях по облигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» перед иностранными держателями. Об этом 6 апреля сообщили в Минфине РФ.

Минфин России Government.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Рублёвый способ оплаты использован из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, рассказали в министерстве. Согласно данным Минфина, было перечислено 649,2 млн долларов НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» по курсу Центробанка на 4 апреля 2022 года.