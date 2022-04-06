Барнаул, , 13:05 — REGNUM В связи со значительным улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в Алтайском крае снят запрет на проведение массовых и публичных мероприятий, а также — оказание услуг аналогичного характера.

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Как сообщает 6 апреля телеграм-канал правительства региона, вместе с тем, в регионе сохраняется требование о выполнении отдельных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, в их числе — соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, проведение дезинфекции оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается: на 6 апреля 2022 года за сутки выявлены 196 новых носителей (на 8 человек меньше, чем сутками ранее).

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