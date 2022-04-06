Берлин, , 13:03 — REGNUM Германия откажется от российской нефти и газа «как можно скорее», но это вопрос не недель, а лет. Об этом 6 апреля заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С Россией, чье правительство ведет преступную войну против Украины, не может быть нормальных экономических отношений. Поэтому Германия должна отказаться от российских нефти и газа», — заявил он в интервью изданию Zeit.

На вопрос о том, когда это произойдет, министр заявил, что это зависит от фактора, что такое шаг должен «наносить больший урон президенту России Владимиру Путину, чем нам самим».

«Потому что речь идет о том, чтобы следовать стратегии, которую мы сможем соблюдать не пару недель, а, возможно, годы. Газ, ископаемое сырье, нефть и уголь нужно рассматривать дифференцировано, потому что их замена требует различных подходов. Мой ответ: как можно скорее», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз должен будет принять санкции в отношении российской нефти и газа «рано или поздно».

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