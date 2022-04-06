Берлин, 6 апреля 2022, 13:03 — REGNUM Германия откажется от российской нефти и газа «как можно скорее», но это вопрос не недель, а лет. Об этом 6 апреля заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
На вопрос о том, когда это произойдет, министр заявил, что это зависит от фактора, что такое шаг должен «наносить больший урон президенту России Владимиру Путину, чем нам самим».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз должен будет принять санкции в отношении российской нефти и газа «рано или поздно».
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