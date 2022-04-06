Берлин, 6 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Германия откажется от российской нефти и газа «как можно скорее», но это вопрос не недель, а лет. Об этом 6 апреля заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«С Россией, чье правительство ведет преступную войну против Украины, не может быть нормальных экономических отношений. Поэтому Германия должна отказаться от российских нефти и газа», — заявил он в интервью изданию Zeit.

На вопрос о том, когда это произойдет, министр заявил, что это зависит от фактора, что такое шаг должен «наносить больший урон президенту России Владимиру Путину, чем нам самим».

«Потому что речь идет о том, чтобы следовать стратегии, которую мы сможем соблюдать не пару недель, а, возможно, годы. Газ, ископаемое сырье, нефть и уголь нужно рассматривать дифференцировано, потому что их замена требует различных подходов. Мой ответ: как можно скорее», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз должен будет принять санкции в отношении российской нефти и газа «рано или поздно».

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