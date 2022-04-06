Нью-Йорк, США, 6 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Pusha T (Терренс Торнтон) представил новый сингл, в котором он объединился с репером Jay-Z (Шон Кори Картер). Сингл Neck & Wrist является первой совместной работой музыкантом с момента выхода сингла Drug Dealers Anonymous в 2016 году. Об этом 6 апреля рассказал портал NME.

Официальный YouTube-канал Pusha T Кадр из клипа рэпера Pusha T

Сингл стал последним превью из будущего четвертого полноформатного альбома Pusha T под названием Neck & Wrist. В одноименной песне роль продюсера исполнил Фаррел Уильямс. «Мы называем это «рэп божественного уровня для чайников», — описал новый сингл Pusha T.

Сингл следует за февральским релизом песни Diet Coke, которая была спродюсирована Канье Уэстом (Йе) и также войдет в новый альбом Pusha T.