Сеул, , 13:02 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделит 417 млрд вон (~$342 млн) на поддержку пострадавших от лесных пожаров, бушевавших на юго-востоке страны в марте текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, 290,3 млрд вон (~$238,5 млн) выделит правительство, 126,7 млрд вон (~$104,1 млн) — местные органы власти.

Напомним, что пожар начался 4 марта около 11:17 по местному времени возле горы в округе города Ульджин провинции Кёнсан-Пукто и распространился на север до города Самчхок провинции Канвондо из-за сильного ветра и сухой погоды.

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