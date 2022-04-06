Богота, , 13:25 — REGNUM В ООН высказали свою обеспокоенность ростом насилия в ряде провинций Колумбии после публикации 5 апреля последнего отчёта о выполнении мирного соглашения в стране. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Полиция Колумбии Chuansong.me

Согласно докладу, наибольшую озабоченность вызывают факты непрекращающегося насилия в отношении гражданского населения, в том числе коренных и афро-колумбийских поселений. Ситуацию усугубляют столкновения между армией и диссидентами ФАРК.

Кроме того, международная организация обеспокоена жестокостью правительства и армии в отношении бывших членов ФАРК. С момента подписания мирного соглашения в сентябре 2016 года было убито 315 партизан.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Колумбии признал неконституционной работу полиции