Вена, , 12:58 — REGNUM Австрия не может отказаться от поставок российского газа, заявил глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам бизнесмена, которые приводит РИА Новости, Австрия столкнётся с огромными последствиями, если такое решение будет принято, и с этим нужно смириться. Штерн считает, что другие страны могут отказаться от российского газа, но не Австрия, поскольку у страны нет выхода к морю и доступа к СПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия готовится к переходу оплаты за российский газ в рублях.