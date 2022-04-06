Уфа, 6 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Студентов и сотрудников эвакуировали из главного корпуса Уфимского государственного нефтяного технического университета. Об этом 6 апреля сообщает агентство «Башинформ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Эвакуация горсуда Петербурга

Сообщается, что на место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных ведомств, кинологи с собаками, спасатели и медики. Из главного корпуса Уфимского государственного нефтяного технического университета были эвакуированы студенты и сотрудники.

По информации журналистов, на электронную почту вуза пришло письмо с угрозами о минировании здания университета.

Отмечается, что информация не получила подтверждения, специалисты не обнаружили взрывчатых устройств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в марте 2022 года в школы Уфы поступили ложные сообщения о взрывных устройствах.