Москва, 6 апреля 2022, 12:58 — REGNUM Россия и Белоруссия начали формировать новую модель взаимной интеграции в спорте. Об этом 6 апреля заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«В рамках нашего сотрудничества с коллегами из Белоруссии мы уже начали формировать новую модель взаимной интеграции», — цитирует Позднякова ТАСС.
Он отметил, что эта модель затрагивает все основные направления олимпийской повестки.
По словам Позднякова, комиссии спортсменов ОКР и Национального олимпийского комитета Белоруссии готовятся к первой рабочей встрече.