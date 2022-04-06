Москва, 6 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия начали формировать новую модель взаимной интеграции в спорте. Об этом 6 апреля заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Marie-Lan Nguyen Станислав Поздняков

«В рамках нашего сотрудничества с коллегами из Белоруссии мы уже начали формировать новую модель взаимной интеграции», — цитирует Позднякова ТАСС.

Он отметил, что эта модель затрагивает все основные направления олимпийской повестки.

По словам Позднякова, комиссии спортсменов ОКР и Национального олимпийского комитета Белоруссии готовятся к первой рабочей встрече.