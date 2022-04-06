Москва, , 12:57 — REGNUM По итогам торгов 5 апреля рублю удалось немного укрепиться в рамках проторгованного диапазона, из которого котировки не выходят с конца марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Пара доллар/рубль консолидируется в тесном канале 83-85 руб., причем накануне цена в моменте тестировала его нижнюю границу, и это при том, что на международной арене USD прорвался к новым долгосрочным вершинам.

Главная причина такой устойчивости рубля заключается в комплексе мер властей, которые действуют на национальную валюту как своего рода наркоз.

В таком состоянии рубль демонстрирует откровенную апатичность к происходящему, хотя картина складывается далеко не в пользу «россиянина».

Напряженность между Москвой и Киевом не только остается высокой, но и продолжает нарастать после событий в Буче, а вместе с ней усиливается и санкционное давление Запада.

Сейчас вопрос в том, как долго рубль будет пребывать в забытьи, и насколько масштабной будет его реакция на происходящее, когда эффект от поддержки Центробанка и правительства РФ начнет угасать, а экономика страны станет ощущать на себе все большую тяжесть от бесконечных санкций.

В ближайшей перспективе сигналом к возвращению пары в направлении отметки 90 руб. станет уверенный прорыв уровня 85 руб., тогда как ключевая поддержка по-прежнему проходит в районе 80 руб., но риски для пары смещены в северном направлении», — считает эксперт.

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