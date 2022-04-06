Москва, , 12:57 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 6 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 1 072 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 476 случаев больше аналогичного показателя 5 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 596 человек, а днём ранее — у 698 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 14 661 новый случай заражения коронавирусом.

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