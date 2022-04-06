Москва, 6 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон, который позволит сохранить доплаты к пенсиям по инвалидности и потере кормильца подросткам, если они подрабатывают в свободное от учебы время, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Думаю, будет разумно и справедливо не забирать эти деньги у несовершеннолетних сирот, если они своим трудом хотят немного улучшить материальное положение и оформляются на работу не по «серым» схемам, а официально», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей-инвалидов и детей, которым установлена пенсия по потере кормильца, при трудоустройстве по направлению центра занятости, теряют социальные доплаты к пенсии. Закон сохраняет за ними право на такую доплату.

Такие же меры будут распространяться на молодых людей, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам, вплоть до достижения ими 23 лет.

В 2020 году доплат к пенсии по потере кормильца из-за подработки лишились 19 тыс. подростков, каждый из них потерял порядка 3 тыс. рублей в месяц, отметили в Госдуме.