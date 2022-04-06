Москва, , 12:56 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о повышенных штрафах для зацеперов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Госдума

Вводится усиленная административная ответственность за посадку или высадку граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно за самовольную без надобности остановку поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде.

Штраф составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Сейчас такие нарушения предполагают штраф в 100 рублей.

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