Москва, , 12:55 — REGNUM В сфере услуг РФ нет массовых увольнений, но настроения негативные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг опустился в марте 2022 года до отметки 38,1 пункта.

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«Сфера услуг всегда была на передовой данного индекса. Она раньше других секторов реагировала на малейшие изменения экономической конъюнктуры, – сказала Лебединская. — Приостановившие работу торговые сети западных компаний, создавшие неопределенность на рынке, опустевшие из-за этого фудкорты в крупных торговых комплексах, уход с рынка «Макдональдса» — одного из самых стабильных поставщиков предложения на рынке труда – и многое другое безусловно отразилось на рынке услуг. Массовых увольнений нет, но настроения негативны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединская рассказала, как в РФ изменится индекс PMI обрабатывающих отраслей.

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