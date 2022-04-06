Петрозаводск, , 12:55 — REGNUM Производство мясных консервов готов увеличить в рамках импортозамещения предприниматель из Карелии Игорь Симак. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Продукция производителя поставляется также в Вологду и даже во Владивосток. В настоящее время предприниматель готовится запустить новую линию производства из карельских ягод, а летом готовится начать производить консервы из рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что продукция собственного швейного производства торговых сетей «Книжица» и WoolHouse псковских предпринимательниц Веры Григорьевой и Юлии Мамчиц стала более востребованной в условиях антироссийских санкций.