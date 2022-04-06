6 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Качиньский выступает с критикой политики Германии и Франции, подозревая их в намерении восстановить отношения с Москвой. Однако в случае начала разворота Еврсоюза в сторону «разрядки» в авангарде этого процесса может также оказаться Будапешт. В таком случае Венгрия будет нужна «Праву и Справедливости» для того, чтобы воспользоваться ее посредническими услугами, чтобы попытаться хоть как-то выйти на диалог с Россией.

Станислав Стремидловский, , 14:00 — REGNUM Председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский прокомментировал убедительную победу партии Fidesz во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на парламентских выборах. Накануне казалось, что между Варшавой и Будапештом наметилось похолодание из-за отказа Орбана демонизировать Россию и поддерживать радикальные антироссийские санкции, одними из инициаторов которых была Польша. Однако глава PiS расставил акценты по-своему.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью польскому еженедельнику Sieci Качиньский призвал смотреть на действия Будапешта спокойно. «Все предложенные до сих пор санкции Венгрия поддержала, она осудила российскую агрессию, — сказал он. — Венгры выступают против запрета на импорт нефти из России, но, к сожалению, такова же позиция Германии и ряда других важных стран-членов ЕС». При этом Качиньский возложил ответственность за «зависимость» Венгрии от российских энергоносителей на предшественников Орбана — предыдущее правительство Ференца Дюрчана. Он также указал на тот факт, что на Украине «есть большое венгерское меньшинство». По словам председателя «Права и Справедливости», Варшава критически смотрит на определенные аспекты венгерской внешней политики, «однако это не означает, что мы должны прекратить сотрудничество в тех сферах, в которых это возможно». Тем не менее, как пояснил Качиньский, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорился с Орбаном и другими партнерами по Вышеградской группе о приостановке на несколько недель ее работы, отметив, что «четверка» все же «обязательно вернется к своей полезной деятельности».

Почему Качиньский отказывается критиковать Венгрию, несмотря на то, что Будапешт проводит по отношению к украинскому кризису совершенно иную, чем Варшава, политику и внешне разрушает единство Вышеградской группы? Во-первых, Венгрия является важным фактором польской внутренней политики, приближаясь по этому значению к Берлину и Вашингтону. Очень многие в польской правой среде, включая PiS, смотрят на Орбана и его партию с восхищением, видя в них пример для подражания в отстаивании национальных интересов. «Орбан выиграл в пятый раз назло ЕС, — пишет в своей колонке депутат Европарламента от «Права и Справедливости» Рышард Чарнецкий. — Он творит историю не только своей страны, но Европы. В современном мире трудно найти лидера, которому на демократических выборах соотечественники доверяли бы власть целых пять раз (!), в том числе четыре раза подряд. Конечно, такие ситуации встречаются и в Европе, но это лишь исключения, подтверждающие правило. Орбан выиграл выборы, потому что знал, как разговаривать с венграми и как действовать в их интересах. Он победил вопреки ЕС и США. Что говорит по этому поводу ЕС? Что говорит Вашингтон?» Это вопросы, на которые будет трудно ответить политикам правящей партии, которых обвиняют в полной ориентации на США вопреки польским национальным интересам.

Рышард Чарнецкий Adrian Grycuk

Во-вторых, «Право и Справедливость» и Fidesz находятся в ситуативном союзе в борьбе с Брюсселем. Сейчас под ударом оказывается Венгрия. Европейская комиссия заявила во вторник, 5 апреля, о запуске «механизма обусловленности», в соответствии с которым выделяются средства из европейских фондов той или иной стране с соблюдением ей принципа «верховенства права». Будапешт и Варшава давно ходят в «нарушителях», польское правительство по этой причине никак пока не может добиться разблокирования положенного ему гранта из бюджета европейского Фонда восстановления экономики. Поэтому Польша сейчас внимательно будет следить за тем, сможет ли Брюссель использовать «механизм обусловленности» против Венгрии. «Право и Справедливость» заинтересована в успехе по данному вопросу Fidesz. В этом случае она получит шанс на использование этого прецедента, когда «механизм обусловленности» будет применен против нее. Учитывая, что венгерская правящая партия завоевала конституционное большинство, «наказание» Орбана будет выглядеть наказанием всего венгерского народа, что произведет неблагоприятное впечатление на европейцев и усилит европейские правые партии, что также в интересах Варшавы.

Речь Виктора Орбана в 2022 году. Площадь Кошута, Будапешт Elekes Andor

В-третьих, ряд аналитиков, включая польских, не списывают со счетов возможность того, что в случае относительно быстрого завершения специальной военной операции России на Украине правительство Орбана станет «одним из первых и наиболее ярых сторонников восстановления прагматичных экономических отношений с Россией». И Венгрия «не будет одинока в этом вопросе». Начнется постепенный возврат от «европейского антироссийского единства» к традиционно «более пророссийской среде радикальных правых, чему будет способствовать победа Орбана на выборах на пророссийской платформе». И дело не только в «радикальных правых». В своих последних интервью Качиньский выступает с критикой политики Германии и Франции, подозревая их в намерении восстановить отношения с Москвой. Однако в случае начала разворота Евросоюза в сторону «разрядки» в авангарде этого процесса может также оказаться Будапешт. В таком случае Венгрия будет нужна «Праву и Справедливости» для того, чтобы воспользоваться ее посредническими услугами, чтобы попытаться хоть как-то выйти на диалог с Россией.

Поэтому как бы «оппортунистический» курс Орбана в украинском кризисе не срывал какие-то более решительные планы PiS, глава польской правящей партии пока не готов полностью разорвать отношения со своим многолетним партнером.