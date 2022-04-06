Барнаул, , 12:54 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 6 апреля 2022 года вакцинированы 1 398 575 человек (+1259 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Вакцина Defense.gov

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Из общего числа привитых 56 511 житель региона получил первую прививку (+90 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 240 042 (+764 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 102 022 ревакцинированных (+405 за сутки).

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