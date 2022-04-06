Москва, 6 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об отмене ряда банковских комиссий, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Госдума

Устанавливается запрет на взимание кредитной организацией комиссионного вознаграждения при осуществлении операций по переводу денежных средств с банковских счетов физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в связи с изменением или расторжением договоров банковского счета и иных договоров, регулирующих обслуживание в кредитной организации, в размере, превышающем размер комиссионного вознаграждения, взимаемого при осуществлении аналогичных операций по переводу денежных средств с банковских счетов этих лиц при иных условиях.

Отдельно прописывается, что к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, не относится установление дополнительных (повышенных размеров) комиссионных вознаграждений, сборов и иных вознаграждений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, при осуществлении их клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом.

Закон вступает в силу с 1 июля 2022 года.

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