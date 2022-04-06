Омск, , 12:54 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков объяснил подорожание хлеба в регионе.

Хлеб Анна Алябьева © ИА REGNUM

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На программу «Диалог губернатора» дозвонилась жительница Кормиловки и спросила о ценах на муку и хлеб. Бурков отметил, что в 2021 году и у нас, и в Казахстане наблюдалась засуха. Неурожай зерновых создал дефицит во всём мире. Сейчас случился ажиотажный спрос, и цены выросли. Мукомолы, несмотря на запрет, везут муку за рубеж, сообщает «12 канал».

Бурков напомнил, что принято решение о поддержке пекарных производств. Это делается для сдерживания роста цен.

«Вводим дополнительную субсидию, 35 млн президент выделил, мы ещё 35 млн будем добавлять», — отметил губернатор. Главным вопросом на сегодняшний день он назвал обеспечение продовольственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля губернатор Омской области Александр Бурков заявил о том, что регион способен прокормить сам себя.

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