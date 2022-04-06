Саранск, , 12:54 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 55 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 62 474 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 65 788 случаев заражения коронавирусом, из них 87 – за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1355 человек, один летальный случай среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались два человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 27 пациентов, накануне в больницы попали 59 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне после перенесенного COVID-19 в республике выписались 35 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 62 419 жителей Мордовии.

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