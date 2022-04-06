Кабул, 6 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Азиатское отделение Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев выразило озабоченность по поводу положения женщин и детей из-за гуманитарного кризиса в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

6 апреля организация написала в Твиттере, что женщины и дети в Афганистане несут основную тяжесть гуманитарного кризиса в стране. УВКБ отмечает, что миллионы афганцев покинули свои дома в поисках еды и жилья.

УВКБ ООН также подчеркнуло, что увеличение поддержки доноров имеет жизненно важное значение, и что женщины и девочки в Афганистане должны иметь доступ к помощи.

За последние восемь месяцев уровень бедности афганского народа достиг рекордного уровня, и, согласно мировой статистике, миллионы людей в Афганистане срочно нуждаются в помощи.