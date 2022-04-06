Москва, , 12:53 — REGNUM Большинство жителей России (72%) самым правильным способом распределения семейного бюджета считает такой, когда деньги общие, а супруги распоряжаются ими совместно, согласуя траты. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob. ru.

Бюджет Pixabay.com

Реально в жизни ведут такой совместный бюджет в 65% семьях опрошенных. Раздельный семейный бюджет организован у 10% опрошенных. По мнению 9%, оптимальная ситуация, когда у каждого из супругов есть свой кошелек.

Вариант — деньги в семье общие, и каждый имеет право тратить их по своему усмотрению — одобряют 5%. Финансы общие, а распоряжается ими жена, считают разумным 4%. 2% полагают, что общими деньгами должен распоряжаться муж (мужчины думают так чаще женщин — 4% против 1%).

Опрос проведён 15 марта — 4 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 375 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало ранее, самый правильный способ ведения семейного бюджета — общие деньги на общие расходы от зарплат обоих супругов (75%).

Читайте также: Жители России назвали правильный способ ведения семейного бюджета