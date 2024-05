Лондон, 6 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Британский поп-музыкант Эд Ширан выиграл дело о защите авторских прав по обвинению в плагиате песни Shape Of You у двух других авторов. Об этом 6 апреля рассказал портал NME.

Eva Rinaldi Эд Ширан

Ширан вместе с двумя своими соавторами — Джонни МакДейдом из Snow Patrol и продюсером Стивом МакКатчеоном — был обвинен в плагиате части трека под названием Oh Why Сами Чокри, выступающего под псевдонимом Sami Switch.

Чокри утверждал, что хит Ширана 2017 года использует «отдельные строки и фразы» его песни 2015 года. Он и его соавтор Росс О’Донохью также утверждали, что основной припев «Oh I» в песне Shape Of You «поразительно похож» на припев «Oh Why» в их собственной песне.

Ширан и его соавторы отвергли все обвинения в плагиате, заявив, что они не помнят, чтобы слышали Oh Why до того, как были поданы иски. Теперь, после 11-дневного судебного разбирательства, судья Закароли постановил, что Ширан «ни сознательно, ни подсознательно» не копировал фразу из Oh Why при написании Shape of You.