Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции сказалась не только на экономической сфере, но и на социальной, спровоцировав рост семейного насилия. О б этом 6 апреля рассказала депутатам Заксобрания Петербурга уполномоченный по правам ребёнка в регионе Анна Митянина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Насилие

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«Пандемия стала катализатором целого букета социальных процессов, которые назревали подспудно и незаметно, — заявила детский омбудсмен. — В период пандемии, увы, участились случаи домашнего насилия, различных конфликтов, девиантного поведения не только детей, но и взрослых».

При этом за 2021 год в аппарат уполномоченного по правам ребёнка обращались прежде всего по нарушениям прав детей одним из родителей, порядку обращения с ребёнком. Проблемы решаются с помощью переговоров и поиска урегулирования конфликтов.

Нередко в аппарат детского омбудсмена Петербурга несовершеннолетние обращаются напрямую. За прошлый год обратилось 11 детей по различным проблемам: семейные отношения, школьные конфликты и временное трудоустройство.

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