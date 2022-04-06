Буэнос-Айрес, 6 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Сенат Аргентины начнёт 6 апреля переговоры о создании Национального фонда для списания долга перед Международным валютным фондом в размере 45 миллиардов долларов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Аргентина

Всего будет рассматриваться два законопроекта. Первый нацелен на возмещение валютных потерь, возникших из-за бегства капиталов за границу и уклонения от уплаты налогов. Второй проект внесёт изменения в закон о финансовых организациях, который обновит исключения в отношении банковской и налоговой тайн.

В настоящее время за границей находится около 400 миллиардов долларов граждан Аргентины. Из них более одной третьей не задекларированы государством. Таким образом, проект обяжет владельцев зарубежных активов выплатить стоимость 20% своего незадекларированного имущества.