Новоаннинский, Волгоградская область, 6 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Обстоятельства разбойного нападения на ювелирный магазин в городе Новоаннинский 6 апреля устанавливают сотрудники полиции Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Ювелирный магазин

Неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, зашёл в магазин и попытался похитить украшения. Женщина-продавец и работники соседней торговой точки, ставшие свидетелями происшествия, оказали активное сопротивление злоумышленнику — они выхватили у него оружие и рискнули задержать грабителя. Нападавший вырвался и сбежал с места преступления.

Полиция ищет преступника. Возбуждено уголовное дело о разбое.