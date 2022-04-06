Москва, 6 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В ситуации с обсуждением возможной блокады Калининграда российские власти надеются, что в Евросоюзе победит здравомыслие. Об этом заявил 6 апреля замглавы МИД России Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

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Заместитель министра выразил надежду, что «здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда».

«Думаю, многие понимают, что это игра с огнем», — сказал он.