Париж, , 12:50 — REGNUM Украинские дети, приехавшие во Францию, смогут бесплатно разместиться в детских яслях. Об этом, как сообщает BFM TV, заявили в национальном фонде семейных пособий (Cnaf).

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Администрация Cnaf утвердила бесплатный уход за детьми, пользующимися временной защитой», — говорится в заявлении национального фонда семейных пособий.

Пособие будет «способствовать» изучению французского языка детьми с Украины. Это позволит родителям сосредоточиться на поиске жилья или работы.

Во Франции зарегистрировано около 36 000 беженцев с Украины. В настоящее время 6873 ученика с Украины приняты во французские школы.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции запущена национальная кампания по отзыву шести сыров из сыроварни под брендом Graindorge (группа Lactalis), которые продаются крупными розничными торговцами, поскольку они могут содержать бактерию, вызывающую листериоз.

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