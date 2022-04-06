Махачкала, 6 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Дагестане разоблачено мошенничество в отделении Пенсионного фонда в Акушинском районе. В афере, которая нанесла ущерб казне на 4 млн рублей, приняли участие экс-начальник отдела назначения и перерасчета пенсий и трое местных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере, сообщили 6 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону. Также дела возбуждены по статьям «Дача взятки» и «Получение взятки».

Установлено, что в период с 2011 по 2013 год сотрудник ПФ за взятки в размере 200 тысяч рублей с каждого помог увеличить возраст троим жителям Акушинского района. Они незаконно вышли на пенсию и получали денежные выплаты, причинив материальный ущерб Пенсионному фонду России на сумму около 4 млн рублей.

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