Йошкар-Ола, , 12:48 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 6 апреля лечение получают 95 пациентов, из них у 24 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Работа «красной зоны» Zdrav.tmbreg.ru

У всех 95 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 84 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 11 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 16 человек, выписаны семь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 апреля выздоровели с начала пандемии 43 153 жителя республики, за последние сутки выписаны три человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 326 случаев заражения коронавирусом, из них девять — за последние сутки.

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