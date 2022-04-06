Шатровский район, Курганская область, 6 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Шатровском районе Курганской области два ранее судимых жителя осуждены за сексуальное насилие. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Суд

По данным следствия, в февраля 2021 года они употребляли алкоголь в доме своего знакомого. А затем избили хозяина жилища и изнасиловали его сожительницу.

Суд назначил одному из них 9 лет заключения, а второму 8 лет 6 месяцев. Отбывать срок им предстоит в колонии общего режима.