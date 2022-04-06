Йошкар-Ола, 6 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 6 апреля выздоровели с начала пандемии 43 153 жителя республики, за последние сутки выписаны три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 326 случаев заражения коронавирусом, из них девять — за последние сутки. 1081 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом, за предыдущие четыре дня среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационары госпитализировали 13 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 4 апреля прививки от коронавируса сделали 405 544 человека. Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 393 163 жителя региона.

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