Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM Ветераны и сотрудники управления ГИБДД по Ростовской области присоединились к флешмобу «Своих не бросаем» и выступили в поддержку военнослужащих Вооружённых сил России, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили в дорожной полиции 6 апреля.

Полицейский патруль Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Ветераны службы ГАИ на ретро-автомобиле проехали по улицам Ростова-на-Дону и встретились с действующими инспекторами ГИБДД у стадиона «Ростов Арена». Полицейские в отставке передали молодым сотрудникам наклейки с патриотическим символом «Z» и вместе нанесли их на патрульные автомобили.

Сотрудники дорожной полиции выстроили патрульные автомобили в форме латинской буквы «Z» в знак поддержки Российской армии. Руководство «Ростов Арены» поддержало акцию, и на экране зажглись надписи #ЗаМир, #СвоихНеБросаем, #МыВместе.