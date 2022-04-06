Чебоксары, 6 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. На охрану лесов и обеспечение пожарной безопасности в 2022 году в Чувашии предусмотрено 22,5 млн рублей, из них большая часть — это федеральные средства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава минприроды республики Эмир Бедертдинов.

Cap.ru Данные минприроды Чувашии

В Чувашии в рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду утвердили сводный план тушения лесных пожаров, 11 аналогичных планов в отношении лесничеств и порядок взаимодействия между федеральными и республиканскими службами пожаротушения.

Помимо этого, в республике утверждено 162 маршрута наземного патрулирования лесов протяжённостью 5100 км, организованы лесопожарные команды, создан резерв горюче-смазочных материалов и подготовлена противопожарная техника и инвентарь.

«На охрану лесов от пожаров и обеспечение безопасности в лесах на 2022 год предусмотрены финансовые средства в объёме 22,5 млн рублей, в том числе федеральные средства — 16,5 млн рублей и 6 млн — средства республиканского бюджета. Финансирование по отношению к прошлому году увеличилось лишь на 841 тыс. рублей», — сообщил Эмир Бедертдинов.

В то же время глава ГКЧС Чувашии Сергей Павлов, говоря о планируемых расходах, заявил, что «на пожароопасный период 2022 года в республике создан достаточный резерв финансовых средств и материальных ресурсов». Главный спасатель республики добавил, что при осложнении обстановки с природными пожарами в лесах предусмотрено развёртывание 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 2469 человек.

Cap.ru Данные минприроды Чувашии

Cap.ru Данные ГКЧС Чувашии

По данным ГКЧС, в Чувашии в 2021 году произошло 87 ландшафтных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2022 года в Чувашии вводится особый противопожарный режим.