Москва, , 12:43 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, вводящий административную ответственность за нарушение запрета об отождествлении действий СССР и нацистской Германии, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля. В ходе обсуждения парламентарии обратили внимание на проблемы с изучением отечественной истории в школах.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«У нас истории Великой Отечественной войне уделяется очень мало времени… Надо отвести особое место изучению Великой Отечественной войны в школьной программе», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он предложил профильным комитетам, а также вице-спикеру Госдумы Петру Толстому («Единая Россия») проработать вопросы и направить предложения в Минпросвещения.

Согласно закону, за публичное отождествление роли СССР и нацисткой Германии штраф для граждан устанавливается в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей (либо административный арест до 15 суток), для должностных лиц штраф составит от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для юрлиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

При повторном нарушении предлагается штраф для граждан на сумму от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей (либо административный арест до 15 суток), должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей (или дисквалификация от шести месяцев до одного года); юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (либо административное приостановление деятельности до 90 суток).

При этом, отмечают депутаты, сохраняется «пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц».

Парламентарии также предостерегли от проявлений искажения истории.

«Мы должны сохранить ее для будущих поколений и продолжить сложившуюся традицию глубокого уважения российского народа к величайшему подвигу защитников нашей Родины!» — отметила депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»).

В Госдуме продолжат мониторинг применения норм и заявили о готовности ужесточить наказание в случае необходимости.

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