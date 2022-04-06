Новотроицк, Оренбургская область, 6 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области 6 апреля возле школы обнаружили предмет, похожий на гранату. Учеников отправили домой. Об этом сообщает nokstv. ru.

Пейнтбол

ЧП произошло на территории школы № 18. На место выезжали оперативные службы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, находка безопасна. При ее изучении выяснилось, что обнаруженный предмет является гранатой для игры в пейнтбол.