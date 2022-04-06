Ярославль, 6 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля пожаловались на постоянно исчезающую разметку на дорогах. Вопрос обсуждался на заседании комиссии по по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 6 апреля.

Изношенная разметка в Ярославле

Проблему затронул председатель комиссии Вадим Канашкин.

«На самом деле, конечно, с дорожной разметкой становится всё хуже и хуже в последние года. Она как будто одноразовая. Её начинаем наносить конец весны, всё лето, всю осень. Снег сходит и разметка вместе с ним. Практически это во всём городе так происходит. Здесь, возможно, надо разбираться с подрядчиком, почему это так происходит? Какие-то другие материалы. Потому что погодные условия у нас одинаковые каждый год. Есть и холод, есть и жара, есть и дождь. Вопрос к чему? К технологии? К материалам? К подрядчикам? То есть вот здесь надо как-то обратить внимание», — сказал Вадим Канашкин.

В ответ первый заместитель директора департамента городского хозяйства Дмитрий Сергеев пояснил, что большинство проблем возникают с разметкой, которую наносят краской.

«В первую очередь, конечно, большой износ этой разметки связан с тем, что она наносится краской. Там, где она наносится краской, соответственно, у неё срок эксплуатации гораздо меньше, чем те участки, которые отработаны в пластике. Поэтому, если мы будем постепенно переходить к пластику, соответственно, другой уровень финансирования. Сокращение финансирования у нас ежегодное идёт в этом направлении. По цифрам не готов сказать, но динамика у нас отрицательная. По пластику — в мае месяце мы обследуем все объекты, которые на гарантии у нас находятся и с подрядчиком отработаем, как правило, подрядные организации, которые участвовали, они все живые и устраняют недостатки», — пояснил чиновник.

Депутат Миша Халтян высказал мнение, что проблема вовсе не в материалах, а в контроле. По словам Халтяна, краску наносят на грязную дорогу, поэтому разметка и сходит быстро. По мнению народного избранника, для решения вопроса необходимо усилить технический надзор за выполнением работы подрядчиком.