Гавана, , 12:57 — REGNUM В последние месяцы Куба сталкивается с тяжёлой нехваткой топлива из-за ограничения экспорта нефти из Венесуэлы и мирового роста цен на топливо. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Куба 12019

Остров зависит от поставок из Венесуэлы, которая испытывает собственные трудности с добычей и производством нефтепродуктов. До 2022 года Венесуэла покрывала более половины кубинского спроса на топливо. До пандемии Куба потребляла около 137 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки, в первые месяцы 2022 года поставки сократились до 22 тысяч баррелей в сутки.

Министр энергетики Кубы Ливан Арронте заявил, что топливный кризис спровоцирован не только ограничением поставок из Венесуэлы, но и санкциями США, из-за которых остров вынужден покупать топливо с 20-процентными надбавками.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Чили назвал блокаду Кубы со стороны США преступлением