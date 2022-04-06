Омск, 6 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Антимонопольщики установили, что одна из торговых сетей в Омской области намеренно изъяла из обращения сахар для поддержания ажиотажного спроса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном УФАС.

Bargozideha.com Сахар

УФАС после массовых обращений граждан проверило крупнейших поставщиков сахара и региональные торговые сети. В результате был выявлен факт недобросовестного поведения одного из участников розничного рынка сахара. По данным ведомства, компания намеренно изъяла сахар из продажи, чтобы создать искусственный дефицит и поддержать ажиотажный спрос.

Материалы были переданы в прокуратуру «для принятия мер реагирования». Прокуратура Центрального округа Омска выдала директору ООО представление.

Как сообщало ИА REGNUM, неснижаемые запасы зерна и сахара будут созданы в России.

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