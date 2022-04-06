Нижний Новгород, , 12:40 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 6 апреля с начала пандемии провели 5 683 632 теста для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 182,5 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 4400 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 6 апреля сократился и составил 13%. Коэффициент распространения инфекции также снизился и составил 0,77.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 766 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 393 698 человек на утро 6 апреля.

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