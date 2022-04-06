Кабул, , 12:45 — REGNUM В одной из мечетей в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. Об этом сообщает афганский телеканал Kabul news.

Кабул (сс) Masoud Akbari

По данным канала, взрывное устройство сработало, когда верующие совершали намаз. Агентство The Khaama Press уточняет, что взрыв случился в Пули Хишти — одной из крупнейших афганских мечетей.

Очевидцы рассказали, что бомбу взорвал человек, прорвавшийся в мечеть. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля грабитель взорвал гранату в обменном пункте в Кабуле. В результате один человек погиб и ещё около 60 получили ранения.

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