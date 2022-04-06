Кабул, 6 апреля 2022, 12:45 — REGNUM В одной из мечетей в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. Об этом сообщает афганский телеканал Kabul news.
По данным канала, взрывное устройство сработало, когда верующие совершали намаз. Агентство The Khaama Press уточняет, что взрыв случился в Пули Хишти — одной из крупнейших афганских мечетей.
Очевидцы рассказали, что бомбу взорвал человек, прорвавшийся в мечеть. Информации о пострадавших пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля грабитель взорвал гранату в обменном пункте в Кабуле. В результате один человек погиб и ещё около 60 получили ранения.
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