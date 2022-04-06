Ташкент, 6 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. На узбекско-киргизской границе 5 апреля произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщает Газета.уз.

Граница

По предварительной информации, в Джалал-Абадской области несколько граждан Киргизии пытались нелегально провезти груз на лошадях на территорию Узбекистана.

«Находясь в 500 м от линии госграницы на территории Узбекистана, они были обнаружены пограничниками Службы государственной безопасности Узбекистана. Требованиям узбекских пограничников остановиться контрабандисты не подчинились», — говорится в публикации.

По последним данным, в ходе задержания гражданских лиц завязалась потасовка. Журналисты отмечают, что в целях сохранения своих жизней и здоровья пограничники Узбекистана применили оружие, в результате чего двое граждан получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения.

Сообщается, что остальным нарушителям удалось скрыться на территории Киргизии.