Нижний Новгород, , 12:37 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 766 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 393 698 человек на утро 6 апреля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 103 жителя области, накануне в больницы попали 119 человек.

С начала пандемии в регионе выявлен 410 591 случай заражения коронавирусом, из них 464 – за минувшие сутки. 11 382 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, четыре летальных случая зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались также четверо жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России до эпидемического подъема заболеваемости COVID-19 остается все меньше времени, судя по росту числа случаев заражений коронавирусом в некоторых странах. В Нижегородской области новая волна ожидается уже в апреле, сообщил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

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