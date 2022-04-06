Казань, , 12:38 — REGNUM В Татарии в 2021 году, благодаря информации с камер видеонаблюдения, удалось раскрыть 1787 преступлений. Об этом заявил глава РТ Рустам Минниханов на совещании вопросам развития проекта «Безопасный город».

Видеокамера Марина Каширская © ИА REGNUM

Минниханов подчеркнул, что главным положительным эффектом от реализации проекта «Безопасный город» стало снижение преступности и обеспечение правопорядка.

Глава минцифры РТ Айрат Хайруллин добавил, что в республике функционирует более 67 тыс. видеокамер. На создание и развитие правоохранительного сегмента «Безопасный город» с 2016 года направили 2,3 млрд рублей. Удалось снизить затраты на одну камеру с 7 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц.

В рамках проекта видеокамеры установлены в общественных местах, многоквартирных жилых домах, в объектах транспортной инфраструктуры, а также в социальных и коммерческих объектах. Для каждой камеры создана информационная картотека. В геопортал внесена информация о 54 тыс. камерах (81% от общего количества). В режиме реального времени имеется возможность просмотра видео для 3,3 тыс. устройств.

По данным МВД по РТ, за январь–март 2022 года с помощью камер раскрыто 502 преступления, пресечено 1745 правонарушений.

Глава Татарии поручил провести аудит имеющихся видеокамер и разработать концепцию дальнейшего развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» до 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в органах внутренних дел Татарии в 2021 году зарегистрировали 51 933 преступления, из них 15 534 — тяжких и особо тяжких.

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