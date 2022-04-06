Казань, 6 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Татарии в 2021 году, благодаря информации с камер видеонаблюдения, удалось раскрыть 1787 преступлений. Об этом заявил глава РТ Рустам Минниханов на совещании вопросам развития проекта «Безопасный город».

Марина Каширская ИА REGNUM Видеокамера

Минниханов подчеркнул, что главным положительным эффектом от реализации проекта «Безопасный город» стало снижение преступности и обеспечение правопорядка.

Глава минцифры РТ Айрат Хайруллин добавил, что в республике функционирует более 67 тыс. видеокамер. На создание и развитие правоохранительного сегмента «Безопасный город» с 2016 года направили 2,3 млрд рублей. Удалось снизить затраты на одну камеру с 7 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц.

В рамках проекта видеокамеры установлены в общественных местах, многоквартирных жилых домах, в объектах транспортной инфраструктуры, а также в социальных и коммерческих объектах. Для каждой камеры создана информационная картотека. В геопортал внесена информация о 54 тыс. камерах (81% от общего количества). В режиме реального времени имеется возможность просмотра видео для 3,3 тыс. устройств.

По данным МВД по РТ, за январь–март 2022 года с помощью камер раскрыто 502 преступления, пресечено 1745 правонарушений.

Глава Татарии поручил провести аудит имеющихся видеокамер и разработать концепцию дальнейшего развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» до 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в органах внутренних дел Татарии в 2021 году зарегистрировали 51 933 преступления, из них 15 534 — тяжких и особо тяжких.

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