Москва, , 12:36 — REGNUM Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) вместе с властями десяти регионов России разрабатывает специальные льготные программы кредитования местного бизнеса. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба корпорации.

Малый бизнес Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

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Уточняется, что снижение процентной ставки по кредитам, которое предусмотрено в этих программах, будет возможно благодаря частичного субсидирования их из бюджетов субъектов России. Последнее позволит объединить региональные возможности с федеральными и направить их на поддержку конкретных, действительно важных для регионов предприятий и проектов.

При этом, как отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в нынешних условиях такая синхронизация региональных и федеральных мер поддержки является важной.

Кроме того, он добавил, что также необходима таргетированная поддержка бизнеса, а не сжигание и распыление бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на участие в Первом Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров было подано 529 заявок из 33 стран мира.