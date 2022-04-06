Томск, 6 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявили 177 новых случаев заражения коронавирусом. 33 заразившихся госпитализировали в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 127 183.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 124 554 пациента, в том числе 63 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 798 человек.